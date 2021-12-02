Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве. Документ об изменениях в закон «О гражданстве Украины» №6368 появился на сайте парламента.

Текст пока не опубликован.

Законопроект определен как безотлагательный.

Как сообщал ForUm, накануне Зеленский во время послания к Верховной Раде анонсировал внесение в парламент законопроекта о множественном гражданстве для украинцев за границей.

По убеждению Зеленского, впервые украинцы во всем мире будут «чувствовать себя не диаспорой и не просто людьми «украинского происхождения», а людьми украинского гражданства».