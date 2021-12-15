Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на данный момент случаи заболевания штаммом «омикрон» зафиксированы в 77 странах.

«В 77 странах зарегистрированы случаи заболевания «омикроном», он, возможно, сейчас попал в большинство стран, в которых он еще даже не выявлен», - сказал Гебрейесус на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что, несмотря на то, что тяжелых случаев заболевания «омикроном» мало, количество заражений стремительно растет, что в результате может привести к перегруженности больниц.

«Омикрон» выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Как сообщал ForUm, вариант коронавируса Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.

По прогнозам СНБО, новый штамм коронавируса «Омикрон» может появиться в Украине на этой неделе.