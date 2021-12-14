В «Слуге народа» не видят большого общественного значения в расследовании информации о том, что уже уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство.

Об этом на брифинге после съезда фракции «слуг» сказал ее глава Давид Арахамия, передает Громадське.

Так, на вопрос журналистки, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение заместителем главы МВД человека, у которого может быть паспорт РФ, Арахамия ответил: «Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель — нет уже заместителя. Дальше двигаемся».

Арахамия также отметил, что по поводу любых чиновников категории А СБУ и МВД проводят спецпроверку.

«Нужно ли совершенствовать этот процесс? Я считаю, что за неправильное гражданское декларирование нужно ввести уголовную ответственность. Тогда, мне кажется, ситуация уладится», — считает политик.

Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы России недавно заявил, что у заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, похоже, есть действительный паспорт РФ.

Как сообщалось, в субботу на Youtube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Александр Гогилашвили на въезде в Донецкую область поскандалил с правоохранителями, остановившими его машину.

Позднее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента с участием замглавы МВД Гогилашвили и отстранение его от должности на этот период.

Сам Гогилашвили извинился «за свою излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследованию инцидента на блокпосте в зоне ООС.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram написал, что считает, что на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция – увольнение.

13 декабря Гогилашвили уволен по собственному желанию.