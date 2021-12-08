Полицейские задержали водителя грузовика, причастного к совершению ДТП, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались, сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Предварительно известно, что рейсовый автобус сообщением «Борзна-Чернигов» двигался в направлении областного центра. Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.

В результате ДТП 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек скончался в карете «скорой помощи» и еще один – в больнице.

В медицинские учреждения Чернигова с травмами разных степеней тяжести госпитализировали семерых человек. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в специализированной палате под охраной полиции. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек)», – сказал начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

В настоящее время следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертных исследований. На месте происшествия уже проведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств. Также назначены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, будет исследована работа тормозов, рулевых колес и степень износа шин транспортных средств.

С целью проведения всестороннего и беспристрастного расследования полиция просит возможных свидетелей и очевидцев ДТП позвонить по телефонам 073-200-12-31, 096-273-21-22 или «102».

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ForUm, во вторник, 7 декабря, около 7:55, вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница».

Погибли 13 человек.