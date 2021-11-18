Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку «Большевика» ООО «Дженерал Коммерс», связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, комитет продолжает начатое по собственной инициативе исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод» («Большевик») в Киеве.

«Ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам процесса, и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах аукциона», - говорится в сообщении.

В то же время, АМКУ рассматривал заявление о предоставлении ООО «Дженерал Коммерс» разрешения на приобретение акций, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления АО «ПКМЗ».

Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования.

В связи с этим заявление оставлено без рассмотрения.

Напомним, 27 октября 2021 г. с участием трех претендентов состоялся аукцион по продаже пакета акций АО «Первый киевский машиностроительный завод». Стартовая цена 100% пакета составляла 1 389 017 000 грн.

По данным Фонда государственного имущества Украины, по результатам проведения торгов окончательная стоимость объекта составила 1 429 017 000 грн. Это на 40 млн грн больше стартовой цены и составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн).