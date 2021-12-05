Для христианина быть богатым - значит быть милосердным и щедрым.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Притча о неразумном богаче, который решил собрать свое умножающееся добро в отдельные житницы, чтобы проводить остаток жизни в праздности и веселии, как нельзя лучше говорит о заботах человека, живущего без духовных устремлений. В чем он видит главную цель своей жизни? В создании материальной базы, которая, как ему кажется, может гарантировать определенную надежность для существования в этом мире. Человеку богатому всюду открыты двери, у него много «друзей» или тех, кто готов помочь и услужить в случае необходимости. Так он думает. Для реализации своей цели богач пытается создать «пассивный доход», который позволит жить в «ничегонеделании», - объяснил епископ Виктор.

В тоже время, по его словам, есть и другая сторона этой же медали - «жизнь в лености и в существовании за счет других. Здесь не обязательно быть богатым - здесь обязательно не работать. Не потому, что работы нет, а потому, что не хочется».

Владыка отметил, что христианство подходит к решению вопроса о благосостоянии по-другому.

«Все, что существует в этом мире - принадлежит Богу. Мы только распорядители того, что приобретаем. Блага, которые вручает Господь, нужны не только для нас, но и для других людей, которым мы их уделяем. Вспомним, например, молитву во время Таинства Венчания, в которой Церковь просит Бога дать новой семье достаточное количество «вина и елея» (читай – материальных благ), чтобы эта семья могла пользоваться ими и уделять нуждающимся», - сказал архиерей.

Для христианина быть богатым - значит быть милосердным и щедрым, подчеркнул архиерей.

«Богатство, в этом случае, не столько материальное состояние, сколько состояние души и сердца (богач из притчи тоже обращается к своей душе, но в совершенно другом смысле). Именно поэтому, христианин все свои силы направляет на приобретение благ высших. Это не значит, что он не может быть богатым материально, это значит, что он всегда помнит, Кто истинный Владелец всего, что у него есть», - подытожил епископ Виктор.