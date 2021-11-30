У президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в конфликте с Российской Федерацией. И Москве не нужно отказываться от посреднических усилий Эрдогана, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке», - отметил Подоляк.

По его словам, позиция Турции всегда конкретно аргументирована и учитывается всеми другими игроками, причем далеко не только в нашем регионе.

«Президенты Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали то, что можно сделать для эффективной стабилизации ситуации в нашем регионе. Попутно замечу, что турецкий президент в контактах со своим российским коллегой неизменно старается обозначить проблемы региональной безопасности. Особенно в тех аспектах, которые касаются судьбы крымских татар», - подчеркнул советник.

Подоляк уточнил, что недавно Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным передал список крымских татар, которые удерживаются российской стороной и на освобождении которых настаивает Украина.

«Есть и другие такие примеры, в том числе и весьма деликатные, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом», - добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, 29 ноября Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией.

На прошлой неделе, комментируя во время пресс-марафона отсутствие на протяжении последних почти двух лет обменов удерживаемыми лицами с Россией, президент Украины Владимир Зеленский отметил роль своего турецкого коллеги.

«У нас есть верифицированный полный список, мы считаем, полностью справедливый, хотя там тоже могут быть ошибки и просчеты. Список передан Турции, недавно я разговаривал с президентом (Реджепом) Эрдоганом, у него была встреча с президентом Российской Федерации, списки были переданы российской стороне, я хочу его поблагодарить, он просил за это, он просил именно за крымских татар по отдельности. Для него это личный вопрос. Я его поблагодарил, ждем ответа, ответа пока нет», – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать это сообщение Зеленского.

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что обсуждает с Эрдоганом «такие вещи» за закрытыми дверями, что не стал бы рисковать в контексте спецоперации по задержанию «вагнеровцев» путем принудительной посадки турецкого самолета.