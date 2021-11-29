Если рассматривать все действия России комплексно и собрать все элементы вместе, то ситуация выглядит очень мрачно, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью латышскому новостному порталу «Delfi», которое опубликовало посольство Украины в Латвии.

Так, министр обратил внимание на мощное российское военное присутствие вдоль всей украинской границы.

«Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и много военной техники, не предназначенной для обороны. К примеру, среди техники мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи», - сказал он.

Второй момент, по словам Кулебы, – подход, демонстрируемый Россией в дипломатической сфере, в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ). «ТКГ заблокирована, Нормандский формат пока нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу», - подчеркнул он.

Третьим фактором является то, как Россия относится к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).

«Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия могла работать на всей территории Донбасса», - акцентировал Кулеба.

Следующими элементами, по мнению министра, является ситуация в Беларуси, которая становится источником нестабильности и угрозы для соседей, а также газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода «Северный поток-2».

«Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них «на столе». Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы заставить Россию отказаться от выбора в пользу вторжения. Этого не добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания», - резюмировал Кулеба.

С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.