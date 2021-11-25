Бюро экономической безопасности – новый правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики, начинает работу.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства», - говорится в документе.

БЭБ начинает работу со штатом в 214 человек. Государственная фискальная служба также должна быть ликвидирована со дня принятия правительством решения о создании Бюро, то есть с 24 ноября.

Бюро создавалось прежде всего как аналитический орган. В его полномочия входят выявление зон рисков в экономике, предоставление предложений по законодательным изменениям для устранения схем экономических преступлений, расследование таких преступлений и разработка аналитических выводов.

В то же время в БЭБ заявляют, что до сих пор не получили специально оборудованные помещения и здания. Это может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений.

Напомним, 22 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины» № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января.

12 мая Кабинет министров принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

20 августа Кабинет Министров назначил на должность директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу.

Запуск ведомства должен был состояться еще 25 сентября, но впоследствии был перенесен на два месяца.