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В Бюро экономической безопасности надеются, что процент экс-работников Государственной фискальной службы от общего состава центрального аппарата не будет превышать 30%.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ в комментарии Экономической правде.

«По состоянию на 22 ноября в Бюро экономической безопасности Украины трудоустроено 214 человек, состоящих из трех категорий: работники по трудовому договору, госслужащие категории В и гласные штатные работники со специальным званием. Процент бывших сотрудников Государственной фискальной службы в общей структуре сотрудников Бюро экономической безопасности значительно меньше указанных в публикациях 80%», – говорится в ответе.

«В то же время отмечаем, что действующим законодательством не предусмотрены никакие ограничения для участия действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов в конкурсных отборах в БЭБ», – добавили в органе.

Там отмечают, что все гласные штатные работники со специальным званием трудоустроены в БЭБ на условиях испытательного срока сроком на 6 месяцев. За указанный период будет проведена спецпроверка работников и сделаны соответствующие кадровые выводы.

«По моему убеждению, процент экс-работников ГФС от общего состава центрального аппарата БЭБ в 700 человек не должен превышать 30%. Мы надеемся, что в следующих конкурсах более активное участие будут принимать как сотрудники других правоохранительных органов и органов государственной власти, так и представители частного сектора», – заявил директор БЭБ Вадим Мельник.

Напомним, издание «Украинский капитал» подсчитало, что более 80% обнародованных победителей конкурса на должности аналитиков, детективов, оперуполномоченных и инспекторов в Бюро экономической безопасности являются бывшими работниками Государственной фискальной службы.

 
ForUm

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