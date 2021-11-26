Кабинет Министров передал в управление Бюро экономической безопасности здание в Киеве по адресу ул. Шолуденко, 31 из сферы управления Государственной налоговой службы.

Об этом говорится в распоряжении №1508-р от 26 ноября.

«Передать здание (регистрационный номер 988679580000) по ул. Шолуденко, 31, в Киеве общей площадью 7682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности», - говорится в документе.

В здании будет расположен центральный аппарат нового органа.

Как сообщал ForUm, накануне, 25 ноября, Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности.

БЭБ начинает работу со штатом в 214 человек. Государственная фискальная служба также должна быть ликвидирована со дня принятия правительством решения о создании Бюро, то есть с 24 ноября.

Бюро создавалось прежде всего как аналитический орган. В его полномочия входят выявление зон рисков в экономике, предоставление предложений по законодательным изменениям для устранения схем экономических преступлений, расследование таких преступлений и разработка аналитических выводов.