Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне сообщений о накоплении Россией войск на границе с Украиной, сообщает издание The Globe and Mail со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По сообщению, новоназначенная министр обороны Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки канадских солдат, уже находящихся в Украине на учебной миссии, передает Радио Свобода.

Другие рассматриваемые варианты включают перемещение военного корабля в Черное море или передислокацию некоторых истребителей CF-18, которые сейчас базируются в Румынии.

Как сообщило на прошлой неделе американское издание Bloomberg, разведка США поделилась с европейскими союзниками разведывательными данными, свидетельствующими о вероятной подготовке России к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины по нескольким направлениям.

Согласно материалу, собранные данные свидетельствуют о подготовке российских войск к «стремленному, масштабному продвижению на территорию Украины по нескольким локациям, если президент Владимир Путин решит напасть», заявляют журналисты со ссылкой на осведомленные источники.

Разведывательные данные якобы передали нескольким странам-союзницам США по НАТО в течение последней недели, чтобы обосновать опасения Вашингтона по поводу намерений Москвы. Как сообщили дипломатические представители, по оценкам США, Путин может «рассматривать вторжение в начале следующего года в то время, как его войска снова собираются у границы».

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.