Отопительный сезон только начался, а некоторым домохозяйствам уже на несколько часов отключают свет. Связано ли это с дефицитом электроэнергии и что будет зимой?(укр)

Після старту опалювального сезону в медіа-просторі побільшало розмов про неминучість "віялових" відключень електроенергії для населення. Окремі медіа та політики заявляють, що вони вже почалися.

Ситуація насправді дуже складна і це стосується не лише України.

Минулого тижня світовий сировинний гігант Trafigura попередив: якщо ця зима буде холодною, то Європі навряд чи вдасться уникнути обмежень електроенергії для споживачів.

Представники української влади погоджуються, що криза є, однак запевняють – навіть за найгіршого сценарію відключеннями енергетики для населення не буде.

До яких обмежень електроенергії слід бути готовими вже сьогодні, як дізнатись коли саме вони стануться, та за яких обставин вся країна може опинитись в темряві?

Щодо відключення споживачів

У медіа та в соцмережах останнім часом багато говорять про можливість відключення споживачів від електроенергії, використовуючи терміни, які в досвідчених енергетиків викликають відвертий подив.

Зазвичай, звучать заяви про "віялові" відключення або навіть більше – "блекаут". Окремі ЗМІ розповідають про те, що такі відключення вже розпочалися.

Для початку слід розібратися з термінологією, оскільки існує декілька видів відключень електроенергії, кожен з яких має свою особливість та причини.

Що таке "віялові" відключення

Так звані "віялові" відключення відбуваються в результаті спрацювання релейного захисту на обладнанні електромережі. Йдеться про підстанції або лінії електропередач.

Вони відбуваються без участі людини та є некерованими.

Релейний захист, відключаючи споживачів, тим самим запобігає виникненню великої системної аварії через порушення в роботі обладнання мережі.

Причинами його спрацювання, зазвичай, є порушення в роботі енергомереж. Тобто, тут йдеться не про недостатність обсягів виробництва електроенергії в країні, на чому часто маніпулюють останнім часом.

Що таке "ГАВ" або графік аварійних відключень

ГАВ – це саме те, що у ЗМІ помилково називають "віяловими" відключеннями. У разі недостатності джерел для повного покриття споживання в енергосистемі застосовують "графіки аварійних відключень" (ГАВ).

Тобто, до нього вдаються коли не вистачає ресурсу внутрішньої генерації, імпорту та аварійної допомоги з сусідньої енергосистеми.

Графіки аварійних відключень вводяться примусово за командою диспетчерів, щоб уникнути повного відключення від енергопостачання великого регіону, або запобігти автоматичному та неконтрольованому диспетчерами знеструмленню регіону.

Тобто, відключаючи частину споживачів на певний час, диспетчери зберігають цілісність енергосистеми та забезпечуються її операційну безпеку.

Як складаються графіки аварійних відключень

ГАВ складається та затверджується завчасно, у тому числі на підставі даних, які подають регіональні оператори систем розподілу (ОСР, колишні обленерго – ЕП). Споживачів регіону попереджають про можливість їх відключення у випадку застосування графіку.

Про необхідність введення ГАВ та про їх масштаби (величину потужності, на яку необхідно зменшити споживання в регіоні – ЕП) операторам систем розподілу повідомляє диспетчерський центр "Укренерго".

Однак самі графіки аварійних відключень споживачів застосовують безпосередньо операторами, адже споживачі підключені саме до їхніх мереж. Графіки публікуються на сайтах обленерго.

Про загрозу застосування графіків аварійних відключень на своєму сайті також повідомляє "Укренерго".

При цьому, зазвичай, графіки аварійних відключень не застосовуються одразу для всіх споживачів певної категорії в регіоні. Їх застосовують почергово для різних споживачів. Таким чином ніхто не буде знеструмлений на весь період аварійного відключення.

Графіки аварійних відключень для населення та соціально важливих об’єктів інфраструктури (лікарні тощо) застосовуються в останню чергу.

Що таке ГОП або графік обмеження потужності

В першу чергу обмеження електроенергії стосуватимуться великих споживачів, які також заздалегідь попереджені про таку необхідність.

Коли йдеться про потужні підприємства, використовується абревіатура "ГОП" або "графік обмеження потужності" великих споживачів.

Про пріоритетність такого сценарію у разі розростання енергетичної кризи та виникнення дефіциту електроенергії ЕП писала ще на початку жовтня.

Так, у Міненерго в разі політичної відмови Білорусі продавати електроенергію планували вдатися до штучного обмеження великих внутрішніх споживачів.

За такого сценарію першою під категорію обмежень потрапить промисловість: їм запропонують добровільне скорочення обсягів споживання на 10-20%.

"Якщо добровільного скорочення не відбудеться, промисловість буде обмежена примусово", – говорив співрозмовник ЕП в Міненерго.

Поки що імпорт з Білорусі з перебоями, але здійснюється. У разі його зупинки не виключено, що системний оператор буде змушений застосувати ГОП.

Що ж таке "блекаут"

Найбільш страшне для енергетиків слово – це "блекаут" або затемнення, яке відбувається, коли графік обмеження потужності та графік аварійних відключень не допомогли.

В цьому випадку споживачі від'єднуються від живлення на рівні підстанцій "Укренерго" – без світла можуть лишитися цілі райони, міста та навіть області.

Останній масштабний блекаут стався у березні 2019 року у Венесуелі. Тоді відключення світла відбулися в усіх 23 штатах країни й тривали тиждень, що призвело до дефіциту продуктів та заворушень.

Блекаут зі значними відключеннями споживачів у Венесуелі ставався декілька разів.

Що таке графік планових відключень

Графік планових відключень – саме те, що відбувається в багатьох населених пунктах у всіх без виключення областях країні, і що споживачі також помилково називають "віяловими" відключеннями.

"Кожен рік в кожній області йдуть ремонти ліній електропередач, побудова, розвиток чи розширення мережі. Енергетики намагаються це робити, коли немає сильних морозів і навіть влітку такі ремонти проводяться", – пояснює голова парламентського комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

"Це може тривати годину чи декілька годин, але потім споживачі отримують світло і це немає жодного відношення до "віялових" відключень", – додає Герус.

Більше того, інформація про планові відключення з метою проведення ремонтних робіт є публічною і доступна на сайтах операторів систем розподілу (раніше обленерго – ЕП). Наприклад, мешканці київської області можуть ознайомитись з графіком планових відключень на сайті "ДТЕК Київські регіональні мережі".

Графік розписаний доволі детально – вказуються дати відключення та включення, район, населений пункт і навіть назва вулиці чи номер будинку, години та вид планових робіт та статус їх проведення.

Чому ми все частіше чуємо про відключення споживачів

Причин мінімум дві.

По-перше, це можна пояснити загостренням політичного протистояння. ЕП вже писала, що в Офісі президента ще з літа готуються до провокацій з боку опозиції, побудованих на темі тарифів та можливих проблем із проходженням опалювального сезону.

Друга причина – суто технічна.

"Через зростання вартості газу населення для опалення може більше використовувати електроприлади, збільшуючи таким чином навантаження на мережі. Теоретично це може збільшити кількість аварійних ситуацій", – пояснює менеджер одного з операторів систем розподілу.

Офіційна інформація з боку влади – відключень споживачів через дефіцит електроенергії в системі сьогодні нема.

"Енергосистема України працює стабільно. Жодних відключень будь-яких категорій споживачів, пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання в енергосистемі, в країні не відбувається, графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися", – запевняють в "Укренерго".

Чи буде так у майбутньому? ЕП слідкуватиме за подіями на енергоринку, і за відключеннями так само.