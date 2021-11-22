Польша не исключает закрытия границы с Беларусью из-за миграционного кризиса, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с эстонской коллегой Каей Каллас в Таллине.

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал он, отметив, что Варшава готова пойти на это, чтобы «оказать экономическое давление» на Минск, передает РИА Новости.

При этом глава правительства надеется, что белорусские власти разрешат кризис, отправив нелегалов по домам. «Мы хотим дать шанс Лукашенко сделать шаг назад и довести до возвращения мигрантов в страны происхождения», — добавил он.

Пока республика прекратила доступ лишь к автодорожному пункту пропуска «Кузница», сказал Моравецкий.

В ноябре несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали польские силовики.

Ранее Лукашенко в ответ на обещания Варшавы закрыть границу пригрозил перекрыть газ, поступающий в Евросоюз по трубопроводу «Ямал — Европа».