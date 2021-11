В результате наезда автомобиля на людей на рождественском параде в центре города Уокешо (штат Висконсин) в воскресенье вечером есть «несколько погибших», сообщил начальник пожарной охраны Стивен Говард на пресс-конференции.

По его данным, госпитализированы более 20 человек, половина из которых – дети, передает Интерфакс.

«Пожарная служба города Уокешо и ее партнеры перевезли в общей сложности 11 взрослых и 12 детей в шесть районных больниц», - сказал Говард.

