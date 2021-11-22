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В результате наезда автомобиля на людей на рождественском параде в центре города Уокешо (штат Висконсин) в воскресенье вечером есть «несколько погибших», сообщил начальник пожарной охраны Стивен Говард на пресс-конференции.

По его данным, госпитализированы более 20 человек, половина из которых – дети, передает Интерфакс.

«Пожарная служба города Уокешо и ее партнеры перевезли в общей сложности 11 взрослых и 12 детей в шесть районных больниц», - сказал Говард.

 

 

 

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что в результате происшествия есть «несколько погибших», но отказался давать более точную информацию.

Начальник полиции Уокешо сообщил, что подозреваемый в совершении наезда задержан.

В воскресенье вечером внедорожник на большой скорости протаранил барьеры и въехал в людей на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин, США. После наезда прозвучали выстрелы.
ForUm

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