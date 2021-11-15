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Александр Корниенко, сложивший полномочия председателя партии «Слуга народа» после избрания первым заместителем спикера Верховной Рады Украины, будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность главы партии, сообщила пресс-служба партии.

Елена Шуляк является заместителем председателя фракции «Слуга народа», заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО «Офис эффективного регулирования» (BRDO).

15 ноября состоится съезд партии «Слуга народа», где будут рассматриваться избрания нового руководителя партии.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 8 ноября заявил о намерении покинуть этот пост. Он объяснил это желанием сосредоточиться на работе первого замглавы парламента.

19 октября Верховная Рада назначила Корниенко на должность первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука. Он возглавлял партию «Слуга народа» с 10 ноября 2019 года.
ForUm

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