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Инфляция в США ускорилась в годовом исчислении до 6,2% по итогам октября, что является самым высоким показателем с 1990 года. Об этом пишет liga.net со ссылкой на The Wall Street Journal.  

Скачок инфляции вызван ростом цен на продукты питания, аренду жилья, подержанные автомобили и энергоносители.  

Цена на базовые продукты выросла на 4,6% по сравнению с прошлым годом, на энергоносители – на 4,8%, в период с октября по ноябрь, а на бензин – на 50% с начала года. 

Рост потребительских цен связан с нарушением цепочек поставок в период пандемии, что привело к сокращению предложения товаров, объясняют в издании.     

Также на ускорение темпов инфляции влияет низкий уровень безработицы: компаниям приходится предлагать более высокие зарплаты, чтобы нанимать новых работников и компенсировать эти затраты повышением стоимости своих товаров. 

Экономисты ожидают, что инфляция замедлится, как только будут устранены узкие места в поставках. По мере спада пандемии COVID-19 потребители станут тратить больше на путешествия, развлечения и другие услуги и меньше на такие товары, как автомобили, мебель и бытовая техника, что снизит давление на цепочки поставок. 

По прогнозам Goldman Sachs понадобится некоторое время, прежде чем наступит период замедления инфляции.  

В течение последних нескольких месяцев председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл назвал инфляцию «преходящей» – краткосрочным явлением, связанным с нехваткой рабочей силы и предложения в результате быстрого восстановления экономики после пандемической рецессии. 

Но на прошлой неделе Пауэлл признал, что повышение цен может продлиться и до следующего лета. Он объявил, что ФРС начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций, которые центробанк начал в прошлом году в качестве экстренной меры для стимулирования экономики.  

Также ожидается, что в 2022 году ФРС как минимум дважды повысит базовую процентную ставку с рекордно низкого уровня, близкого к нулю.
ForUm

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