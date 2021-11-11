По ходатайству Донецкой областной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю незаконной тюрьмы «Изоляция», который обоснованно подозревается в торговле людьми, участии в деятельности террористической организации, не предусмотренных законом военизированных формированиях и нарушении законов и обычаев войны (ч 2 статьи 149, ч. 1 статьи 258-3, ч. 1 статьи 260, ч. 2 статьи 28, ч. 1 статьи 438 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года под руководством подозреваемого на захваченном заводе «Изоляция» в Донецке боевики обустроили собственную «пыточную базу», где незаконно содержали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

Террористы применяли к заключенным физическое и психологическое насилие с целью получения информации для ведения боевых действий против Украины. Пострадавших часами пытали электрическим током, избивали, держали в бесчеловечных условиях без пищи и воды и принуждали к тяжелому труду.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СВ 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция».

В интервью Радио Свобода Станислав Асеев, который также попал в «Изоляцию», вспоминает, что «Палыч» жил в тюрьме, не покидая ее. Боевик боялся, что его убьют, из-за этого его психика пошатнулась.

«Был эпизод осенью 2017 года, когда он в очередной раз напился, то взял ночью приближенных к нему заключенных, начал открывать камеры и в каждой камере бил людей», – добавил Асеев.

В 2018 году «Палыча» убрали из «Изоляции», но не убили. Садиста сперва загнали в шестую камеру тюрьмы, позже посадили в подвал и долго там держали. Через некоторое время преступник скрылся.