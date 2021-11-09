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В Запорожье митрополит УПЦ Лука (Коваленко) передал в областную инфекционную больницу видеоларингоскоп стоимостью 91,6 тыс грн для интубации больных коронавирусом.

Фото: страница Геннадия Елина в Фейсбуке

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук заведующего канцелярией Запорожской епархии протоиерея Геннадия Елина, средства на покупку медоборудования были собранны в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует».

По словам врачей, этот прибор незаменим для интубации COVID-больных с определенными анатомическими особенностями их дыхательных путей.

Перед вручением оборудования митрополит Лука причастил Святых Христовых Тайн пациентов больницы. 

Владыка отметил, что верующие УПЦ продолжают благотворительную помощь медицинским учреждениям, несмотря на клевету в адрес Церкви. «Отрадно, что духовенство и прихожане храмов находят в себе мужество продолжать собирать средства в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» для приобретения медикаментов и оборудования в наши больницы», – сказал архиерей.
ForUm

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