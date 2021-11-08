Задержанный в Екатеринбурге мужчина, которого в СМИ назвали шаманом Александром Габышевым, оказался другим человеком. Его зовут Николай Дылыков, он родом из Улан-Удэ и состоит на учете МВД как психически больной, пишет Медуза.

При задержании Дылыков представился якутским шаманом Габышевым.

Днем 7 ноября агентство со ссылкой на источник сообщало о задержании Габышева в Екатеринбурге. Тем временем адвокаты шамана не подтвердили эту информацию. По их данным, Габышев должен находиться в больнице Новосибирска, куда его отправили на принудительное лечение.

Позже местные издания «Вечерние ведомости» и «Коммерсант-Урал» сообщили, что в действительности в Екатеринбурге задержали другого человека, также называющего себя шаманом.

Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомышленниками отправился в поход в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области. Габышева отправили в психоневрологический диспансер, а позже возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Дело о применении насилия против представителя власти возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, поводом стало то, что при задержании Габышев повредил одежду одному из сотрудников силовых структур.

В конце января 2021 для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе - заместитель министра МВД. В итоге Александра Габышева незаконно задержали с причинением вреда здоровью (рана теменной области головы), отмечают адвокаты.

За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который он планировал на март 2021 года.

26 мая суд Якутска отказал защите шамана Александра Габышева, которая требовала признать незаконной принудительную госпитализацию подзащитного. Адвокаты отмечали, что при осмотре Габышева врачебная комиссия допустила многочисленные нарушения: медики осмотрели пациента по видео через мессенджер, не идентифицировав его личность через специальную систему.