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Украина не нарушала Минские договоренности, применив турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом в Киеве.

«Первое, Украина ничего не нарушала. Во-вторых, мы придерживались необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту», - сказал Кулеба, передает Европейская правда.

Он подчеркнул, что партнеры Украины должны быть обеспокоены прежде всего тем, что уничтоженная дроном гаубица, запрещенная Минскими договоренностями, была расположена гораздо ближе, чем это разрешено.

«Так вот почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки. Мы общаемся с немецкими коллегами, не сомневаемся, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования, но любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда, они объективны и позволяют целевой аудитории правильно воспринять ситуацию», - добавил министр.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных  в районе населенного пункта Гранитное.

Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

В МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать.
ForUm

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