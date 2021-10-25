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В центре расследования обстоятельств рокового инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико оказались два человека. Ими являются оружейная эксперта Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Голлс, пишет DW. Он передал Болдуину оружие, из которого были ранены режиссер Джоэл Соус и оператор Галина Гатчинс. Для Гатчинс выстрел стал смертельным.

Согласно предварительному отчету полиции по расследованию инцидента, Анна Ґутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал ее Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. Голлс «не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами», говорится в отчете полиции.

По данным издания Los Angeles Times, за несколько часов до стрельбы на съемочной площадке царило напряжение из-за того, что шесть членов съемочной группы жаловались на условия труда. Среди требовавших лучших условий работы, согласно сообщениям СМИ, была и застреленная Галина Гатчинс.

Трагический инцидент произошел в четверг, 21 октября, время съемок вестерна «Ржавчина» («Rust»), в котором Болдуин не только играл, но и был продюсером. Самого актера допросили, но ему не выдвигали подозрения. Погибшая, 42-летняя фотограф  и кинооператорка Галина Гатчинс, была украинкой.
ForUm

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