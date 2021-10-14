Врачи через две недели после запуска услуги по всей стране оформили более миллиона электронных больничных, сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сейчас услуга особенно актуальна. Вместе с пандемией коронавируса начинаются и сезонные болезни. Очень важно разгрузить врачей, упростить получение страховых выплат и сократить контакты между людьми», - написал он.



Этот результат — подтверждение, насколько украинцы хотели получить услугу в этом формате, добавил министр.



«Электронные больничные пытались внедрить 10 лет. И наконец мы сделали этот важнейший шаг к началу режима paperless в медицине», - резюмировал Федоров.

Как сообщал ForUm, в Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения перешли на электронные больничные.