Выдача бумажных больничных возможна в 4 случаях. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Есть 4 случая, когда будут еще выдаваться и бумажные больничные. В частности, это продление и закрытие больничных листков, которые были оформлены до 1 октября. Когда происходит истечение срока, в течение которого лечащий врач может внести изменения в медицинское заключение. В таких случаях это будет рассматриваться на базе лечебного заведения консультативной комиссией, заключение будет подписываться непосредственно руководителем учреждения. Также, если возникнет техническая проблема и в течение 7 дней нельзя будет передать данные с электронной системы здравоохранения в ПФУ. Если застрахованному лицу в течение двух месяцев со дня рождения ребенка на основании свидетельства о рождении выдается справка по форме 147 о», - сказал Ляшко.

В то же время, как отметила на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная, для начисления больничных выплат лицо должно быть официально трудоустроено и иметь минимальный стаж 3 года.

«Те люди, которые сегодня официально не трудоустроены, лишаются этого права. Когда человек официально работает, он защищен, он себя страхует от безработицы, болезни, тогда обязательства все это оплачивать принимает на себя государство», - подчеркнула Лазебная.

Напомним, в Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения будут выдавать электронные больничные.