также в разделеПолитика
СМИ: Европа опасается, что деятельность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране, угрожая безопасности Запада
Черногория обнародовала имена получателей «золотых паспортав», среди них – 6 украинцев
Зеленский подписал закон о совершенствовании предоставления электронных публичных услуг 4
РФ и США договорились возобновить консультации по Донбассу 8
Зеленский приказал посадить Медведчука, думая, что мы забудем о президентских офшорах. Этого не случится 12
Попытка власти по сфальсифицированному обвинению упрятать Медведчука за решетку провалилась 17
Путин заявил, что в Украине воруют предназначенный для Европы газ 16
Украинцы создали петицию, в которой просят Зеленского и ОБСЕ остановить войну на Донбассе 27
Путин: Наращивать транзит через Украину опасно – ее ГТС может «лопнуть совсем» 15
В Кремле назвали условия увеличения транзита газа через Украину 26
Медведчук в суде: Власть называет госизменой все, что ей не нравится. Это абсурд 40
Верещук заявила, что может возглавить Минобороны 45
У Зеленского утверждают: газа для населения достаточно 85
Куракин: Медведчука хотят посадить, потому что большинство избирателей Зеленского уходит к ОПЗЖ 131
Медведчук: По сути, сегодня меня пытаются обвинить в том, что в 2014 году я спас энергетическую систему страны 78
Виктор Медведчук: Власть пытается сделать из судебной системы карманную 14
Зеленский анонсирует большую программу энергосбережения в Украине 120
Медведчук: Цель власти – поместить меня под арест 32

Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник 19 октября, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук журналистам.

«Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения (рассмотрения) этого вопроса: оно займет около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера», - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, на должность первого вице-спикера Верховной Рады выдвинули Александра Корниенко от «Слуги народа» и Софию Федыну от «Европейской солидарности».

8 октября Верховная Рада поддержала назначение на должность спикера парламента Руслана Стефанчука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги