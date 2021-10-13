Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник 19 октября, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук журналистам.



«Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения (рассмотрения) этого вопроса: оно займет около часа-полутора, и после этого мы сможем получить первого вице-спикера», - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, на должность первого вице-спикера Верховной Рады выдвинули Александра Корниенко от «Слуги народа» и Софию Федыну от «Европейской солидарности».

8 октября Верховная Рада поддержала назначение на должность спикера парламента Руслана Стефанчука.