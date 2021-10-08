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На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендуют два кандидата – Александр Корниенко (фракция «Слуга народа») и София Федына («Европейская солидарность»). Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Фракция «Слуга народа» вносит предложение о кандидатуре Корниенко Александра Сергеевича на должность первого заместителя председателя Верховной Рады», - сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила о выдвижении от фракции на должность первого вице-спикера Софии Федыны.

Рассмотрение вопроса об избрании первого заместителя председателя Верховной Рады Украины будет продолжено на следующем пленарном заседании во вторник, 19 октября.

Напомним, 8 октября Верховная Рада поддержала назначение на должность спикера парламента Руслана Стефанчука.

 
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