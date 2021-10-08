Верховная Рада поддержала назначение на должность спикера парламента Руслана Стефанчука.
«За» проголосовал 261 нардеп, сообщила пресс-служба парламента.
Председательствующая Елена Кондратюк поставила на рейтинговое голосование кандидатуры Руслана Стефанчука, Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич.
По результатам голосования наибольшее количество голосов набрала кандидатура Руслана Стефанчука - 257 голосов.
Председательствующая поставила на голосование предложение об избрании народного депутата Руслана Стефанчук на должность председателя Верховной Рады Украины, отозвав его с должности первого заместителя председателя парламента.
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