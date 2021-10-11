Высший антикоррупционный суд продлил до 14 декабря срок круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу суда.

«ВАКС продлил до 14 декабря срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и соответственно срок действия обязанностей», - сказали в пресс-службе ведомства.

Чаус обязан являться по первому требованию к детективу, не отлучаться без разрешения детектива из Киева, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Как сообщал ForUm, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на 150 тысячах долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья закапывал во дворе собственного дома.

Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он якобы прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт, въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

30 июля Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям.

3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице «Феофания».

5 августа Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил в отношении Чауса меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.