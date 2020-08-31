Офис генерального прокурора уведомил о подозрении в уклонении от уплаты налогов в размере 33 млн грн бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна.

По данным следствия, в феврале 2015 году на счет бывшего владельца АО «Дельта Банк» поступили более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере – свыше 33 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного АО «Дельта Банк», который подозревается в выводе почти 50,63 млн долларов.