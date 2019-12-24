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Вчера, 23 декабря, правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью. «Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», - говорится в сообщении.

В полиции также сообщили, что должностные лица АО «Дельта Банк» для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и введения временной администрации.

Судебно-экономические экспертизы подтвердили убытки в размере 4,4 млрд грн. Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного АО «Дельта Банк», который подозревается в выводе почти 50,63 млн долларов. 
ForUm

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