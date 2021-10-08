Умерший нардеп Антон Поляков жил вместе с коллегой из группы «За майбутне» Анной Скороход, которую также исключили из фракции «Слуга народа» в 2019 году. Скороход потеряла сознание в помещении комитетов ВР 8 октября и ее забрала скорая помощь, сообщает Украинская правда.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил в партийных чатах в соцсети, что Поляков в последнее время жил вместе с Скороход, но она от него ушла. Нардеп тяжело переживал разрыв, для него это было трагедией.

По его словам, Поляков 7 октября выразил желание вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией «Слуга народа». Он больше не хотел быть в оппозиции к монобольшинству.

Утром 8 октября из помещения комитета ВР Скороход забрала скорая. По словам очевидцев, нардеп в состоянии шока. Она, в частности, пыталась дозвониться до умершего Полякова и кричала, что беременна.

Как передает Интерфакс-Украина, член группы «За майбутне» Дмитрий Лубинец сообщил, что Скороход потеряла сознание в здании комитетов ВР и сейчас находится в больнице.

По его словам, скорее всего у Скороход повысилось давление. Ее пытались привести в чувства в помещении комитетов, но это «не очень получилось: ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили срочно отправлять ее в больницу».

Скороход сидит в зале пленарных заседаний парламента рядом с Поляковым и, по словам Лубинца, они больше всего общались.

По данным УП, летом 2021 года журналисты застали Полякова со Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем. У нее есть сын Алексей от своего мужа Алексея Алякина. У Полякова есть две дочери от жены Галины.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что Офис генпрокурора быстро и объективно установит причину смерти Полякова.