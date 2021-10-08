По факту смерти нардепа Антона Полякова в Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
«Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. «Скорая» не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем», - написала она.
По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.
Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится в ближайшие часы.
Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.
«Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину», - отметила генпрокурор.
Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного депутата Украины.
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