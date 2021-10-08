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По факту смерти нардепа Антона Полякова в Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. «Скорая» не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем», - написала она.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится в ближайшие часы.   

Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

«Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину», - отметила генпрокурор.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Днепровском районе Киева в автомобиле такси обнаружили мертвым Антона Полякова – народного  депутата Украины.
ForUm

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