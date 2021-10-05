Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание парламента 5 октября, объяснив это тем, что согласительный совет не утвердил повестку дня.

«Мы это обсудили на собрании руководителей фракций и групп, было внесено такое предложение тремя фракциями и группами - они обратились к председателю ВРУ безотлагательно собрать согласительный совет и определиться с повесткой дня, по которой мы будем проходить. Учитывая то, что повестка дня не утверждена, я как председательствующий вынужден объявить закрытым пленарное заседание Верховной Рады», - приводит слова Стефанчука пресс-служба парламента.

Стефанчук выразил надежду, что повестку дня примут «в ближайшее время» и парламент продолжит работу 6 октября.

Как сообщал ForUm, 5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.