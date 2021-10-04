также в разделеРелигия
На Кировоградщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского 6
Митрополит Антоний рассказал о том, как достичь бессмертия 8
В Киево-Печерской лавре 9-10 октября УПЦ проведет благотворительную книжную ярмарку 9
На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 8
Митрополит Онуфрий рассказал, какой должна быть любовь к Богу 11
Священник УПЦ рассказал, какая молитва за умерших самая важная 22
Епископ УПЦ рассказал, каким должен быть современный педагог 14
Митрополит УПЦ объяснил, что значит «идти за Христом» 13
На Виннитчине освятили новый храм УПЦ 19
В УПЦ издали книгу о святом враче Луке Крымском 13
Священник УПЦ рассказал, почему христиане ничего не боятся 12
Врач-священник УПЦ дал 5 советов, как изменить свою жизнь 20
На Одесчине УПЦ передала благотворительную помощь детям интерната 11
Митрополит Онуфрий объяснил, почему колдовство большой грех 11
На Херсонщине освящен новый храм УПЦ 9
УПЦ в Киево-Печерской лавре откроет 9 октября выставку-ярмарку «Покровская» 17
В УПЦ объяснили, допустимо ли переносить пост на другой день 16
Митрополит УПЦ передал детскому дому на Черниговщине бытовую технику 16

Проект патриарха Варфоломея ПЦУ привел к захватам храмов Украинской Православной Церкви, но и вызвал подъем силы духа среди верующих и духовенства.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в интервью порталу Православие.RU.

Епископ Виктор отметил, что по-прежнему совершаются открытые враждебные действия против УПЦ, такие как силовые захваты храмов сторонниками ПЦУ, вмешательство государственных чиновников в церковную сферу, незаконная перерегистрация общин УПЦ, травля в СМИ. 

При этом, он подчеркнул, все это вызвало сплоченность среди верующих канонической Церкви. «Наблюдаем необычайный подъем силы духа среди верующих и духовенства, сплоченность общин вокруг своих настоятелей, верность людей Христу и Его Церкви, осознание того, что все мы братья и сестры во Христе», – рассказал владыка.

По его словам, на боль и страдания каждой отдельной общины, пострадавшей от церковного рейдерства, откликается вся Церковь, собирая пожертвования на строительство новых храмов вместо захваченных.

«Практически в каждом селе, где был захвачен храм (а это более ста мест, в основном, в западных областях Украины), в каждом таком селе новый храм или уже построен, или строится, или же там собираются средства на строительство. Причем помощь – и денежная, и материальная в виде стройматериалов, церковной утвари, богослужебных предметов – поступает со всех уголков страны», – сказал иерарх УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги