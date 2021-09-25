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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одной из руководительниц Партии Шария. По информации источника НВ, речь о теще блогера Алле Бондаренко.

Как сообщает пресс-служба СБУ, подозрение объявили по ч.2 ст. 205−1 УК Украины (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

В СБУ считают, что она причастна к подделке документов о перерегистрации партии Об'єднана Україна в Партию Шария, фальсификации протоколов заседаний партии, благодаря которым были «избраны нужные руководители».

Алла Бондаренко — мать Ольги Шарий, супруги Анатолия Шария.
ForUm

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