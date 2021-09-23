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Уровень теневой экономики в Украине в январе-марте этого года составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта, а наиболее «тенизированной» отраслью является такой вид экономической деятельности, как «транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность», где этот показатель составляет 44%.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты по методу убыточности предприятий, которые презентовало Министерство экономики, сообщает УНИАН.

Как добавили в Министерстве транспорта, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность за первый квартал года уменьшили уровень «тени» на 9 процентных пунктов.

Далее в этом рейтинге идут добывающая промышленность, где уровень тенизации составляет 38% (он сократился на 9 процентных пунктов за указанный период), а также финансовая и страховая деятельность – 37% теневого объема валовой добавленной стоимости и рост на 5 процентных пунктов в первом квартале.

Наиболее существенно уменьшилась в январе-марте доля теневого сектора в оптовой и розничной торговле – на 11 процентных пункта до 23% от объема валовой добавленной стоимости в виде экономической деятельности, а также в перерабатывающей промышленности – на 10 п. п. - до 30%.

В сельском, лесном и рыбном хозяйстве этот показатель продемонстрировал рост на 3 процентных пункта – до 29%.

 
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