На руководство Фонда государственного имущества заведены 4 уголовных дела за то, что фонд якобы продал гостинницу «Днепр» по заниженной цене.

Об этом в ходе VII форума «Дирижеры перемен»! сказал председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, сообщает Укринформ.

«На меня и моих сотрудников уже заведено определенное количество уголовных дел. Только 4 за то, что мы дешево продали гостиницу «Днепр», - сказал Сенниченко.

По словам главы ФГИУ, есть и уголовные дела за то, что не были выплачены дивиденды предприятиям, которые находились в управлении Фонда госимущества в 2018 году. Хотя он и его команда присоединились к фонду в начале 2020-го.

Напомним, 4-звездочный гостинницу «Днепр» расположен в центре Киева на Европейской площади.

Общая площадь - 12 829 кв м. В здании 12 наземных и один технический этаж, бельэтаже и подвал. Также отелем гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО «Днепр» на праве постоянного пользования.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

15 июля отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни. Победитель аукциона - ООО «Смартленд». Согласно реестру YouControl, такая компания зарегистрирована в Броварах Киевской области (зарегистрирована в 2013 году), руководитель - Терещук Максим Николаевич.

Против продажи гостиницы «Днепр» в Окружной админсуд Киева подали одновременно 4 одинаковых иска

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 10 сентября 2020 года дал разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Смартленд» на приобретение акций частного акционерного общества «Гостиница «Днипро».