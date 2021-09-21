Когда кажется, что Господь оставил без Своего благословения, покинул или отвернулся от нас, в такие моменты нужно вспомнить о вере и смиренной молитве Иоакима и Анны.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«В церковном песнопении праздника сказано о Рождестве Богородицы как о всемирной радости, которая принесла освобождение человечеству от бесплодия, тления и смерти. Это торжество жизни и святости, потому что сегодня родилась Та, Которая стала Священным Храмом Богу и Творцу и вместила в Свою утробу Спасителя мира - Господа нашего Иисуса Христа», — отметил епископ Виктор.

Он подчеркнул, что Рождество Божьей Матери - это начало дела нашего спасения. «Ведь через Ее рождение стало возможным и рождение Единородного Сына Божия, Который примирил проклятое и обездоленное человечество с Богом. Именно поэтому в Священном Писании Христос называется Посредником примирения (Рим. 5,10-11), потому что через Него освободились от проклятия и вечной смерти, удостоились благословения Отца Небесного, а человеческая природа сочеталась с существом Божественным, получив жизнь вечную», — сказал архиерей.

Владыка призвал обратить внимание на один существенный момент - это непоколебимая вера родителей Богородицы Иоакима и Анны, которые в смиренной молитве терпеливо ожидали рождения Девы Марии.

«С церковного Предания знаем, что Иоаким и Анна были бесплодными, то есть не имели детей. В то время бесплодие воспринималось как проклятие Божье, а отсутствие детей равнялось отсутствии Божьего благословения. Рождение детей было не только попыткой выполнить заповедь Творца, но и указывало на напряженное ожидание Мессии.

Другими словами, каждая иудейская семья, а тем более прямые потомки Давида и Соломона, могли подарить избранному народу обещанного Богом Мессию - Освободителя и Спасителя иудеев. Именно поэтому, бесплодие означало, что Сам Господь не дал тем или иным супругам возможности выполнить эту высокую миссию. Быть бесплодным - значит быть грешным; быть бесплодным - значит быть ненужным Богу; быть бесплодным - значит быть лишним для народа Божьего - вот как смотрели иудеи на Иоакима и Анну», — пояснил владыка.

Епископ Виктор отметил, что совсем по-другому относились к своему бесплодию эти праведники, они видели в нем испытания своей веры, смотрели на него как на средство, через которое Господь намерен представить Свое всемогущество. «Святые родители Богородицы смиренно терпели насмешки со стороны своих соотечественников, потому что чувствовали, что Бог с ними. И в тот момент, когда им удалось утолить человеческие страсти, родилась Преблагословенная Дева, которой суждено было стать Матерью Бога», — добавил он.

Архиерей считает, что жизнь родителей Богородицы является примером для каждого.

«Потому что и в нашей жизни бывают моменты, когда кажется, что Господь оставил без Своего благословения, покинул или отвернулся от нас. В такие моменты нужно вспомнить о вере и смиренной молитве Иоакима и Анны. Господь не покидает верующего человека, наоборот, находясь всегда рядом с ней, Он стремится к тому, чтобы он принес достойный плод. И чем больше его терпение, чем сильнее его вера и яростнее молитва, - тем большим и значимым для Бога, Церкви и людей, будет тот плод, который принесет человек», — сказал владыка.

В завершении епископ Виктор пожелал каждому иметь такую ​​веру и терпение, которые бы максимально приближали к единению с Творцом, потому что это и является главной целью жизни.