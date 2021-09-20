Когда нужно быстро сварить качественный кофе в домашних или офисных условиях, то необязательно покупать медную турку. Для этого нужны высококачественные кофейные зерна хорошей прожарки и умение. Если не имеется ни того ни другого, то лучше подбирать для варки кофе специальную технику в виде кофемашины. Но современные кофемашины встречаются в продаже разными, тогда как для собственных нужд критично подбирать наиболее емкие и надежные версии.

В плане варки качественного кофейного напитка несомненно выигрывают зерновые кофемашины - https://jura.com.ua/, которые измельчают кофейные зерна до порошковой структуры, формируют таблетку и только затем запустят процесс варки нужного кофе. В лучших версиях можно заранее выбрать крепость напитка и даже его температуру. Кофе не будет остывать, поскольку часто в данных машинах имеется полочка для нагревания напитка, а топовых версиях предусмотрена функция декальцинации, благодаря которой машина сможет потреблять меньше энергии, и прослужит на порядок дольше.

Большинство вышеуказанных машин способно варить вполне вкусный и полезный для здоровья эспрессо вкупе с капучино. Но если требуется кофе с молочной пенкой в виде макиато или латте, то лучше подбирать кофемашины с трубками-панарелло и емкостями для сливок.

Конструктивная особенность также имеет значение – часто данные версии машин собираются в моноблочном дизайне и имеют емкостные данные не более 2 литров. Но самыми востребованными в офисных условиях можно называть разборные аналоги машин, которые можно разобрать, протереть и снова собрать в единую работающую конструкцию. Часто они отличны большим литражом (от 5 л) и способны варить кофе сразу для двух чашек.

Неплохим варинтом для большинства семей окажутся капсульные кофемашины, которые быстро и качественно варят кофе из готовых капсул, внутри которых имеется не только кофейный порошок, но также чай или какао. Если нужно сварить горячий шокола для детей, то такая машина, часто имеющая размеры до 10 см и оснащенная функцией автоматического выбрасывания использованных капсул, окажется лучшим решением.

Если нужно сварить кофе в ручном режиме, то хорошим решением для семей скажется покупка рожковой кофемашины. Достаточно прикупить заранее прожаренные кофейные зерна и измельчить в прочном рожке с помощью толкушки-темпера, и далее содержимое варить по ручной технологии.

Если не имеется кофейного сырья, то можно варить кофе с помощью небольших одноразовых фильтр-пакетиков. Они еще называются чалдами, стоят недорого и часто имеют качественное содержимое – кофе получается вполне пристойным. Для баристы имеет смысл приобретать модели с дополнительными трубками-панарелло и емкостями для сливок – для варки латте или макиато, такие машины скажутся лучшим выбором.