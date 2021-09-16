Кабинет Министров Украины передал 49,9% акций ЧАО «Донецкоблгаз» в управление НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Ранее указанные 49,9% акций ЧАО «Донецкоблгаз» были арестованы Шевченковским районным судом Киева по инициативе СБУ.

Украинская спецслужба продолжает документированию противоправных действий должностных лиц ЧАО «Донецкоблгаз», которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Между тем нынешнее решение Кабмина обусловлено тем, чтобы «предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера» в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что «не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем как объектов повышенной опасности».

Напомним, 6 марта компания «Донецкоблгаз» прекратила поставки газа на объекты «Донецктеплокоммунэнерго».

Позже работа 59 котельных «Донецктеплокоммунэнерго», которые были отключены «Донецкоблгазом», была восстановлена.

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ЧАО «Донецкоблгаз» может быть возвращена в государственную сферу управления в случае выявления нарушений.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ЧАО «Донецкоблгаз» диверсионных действий.

По материалам Службы безопасности Украины Шевченковским районным судом Киева наложен арест на 49,99% акций ЧАО «Донецкоблгаз».

Национальнная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, аннулировала с 1 августа 2021 года лицензию ЧАО «Донецкоблгаз».