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Для того чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием, разъяснили в Национальной службе здоровья.

Врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультацию к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

«Переход на электронные больничные означает, что отныне пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам. Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно», - пояснили в службе.

Как сообщал ForUm, полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоялся. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября.
ForUm

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