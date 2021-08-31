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Полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится. Не все врачи освоили систему. В Минздраве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это произойдет 1 октября.

Об этом Суспильному сообщили в Минздраве Украины.

Причины в ведомстве пообещали прокомментировать позже.

В то же время уже более чем в 2 тысячах медучреждений могут «выдавать» электронные справки, рассказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ. Из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровую систему освоили более двух тысяч, подчеркнул он.

«Сейчас более двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы - те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени - сейчас готовится приказ, который продолжит этот переходный период до октября», - сказал Борщ.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что  украинцы перейдут на е-больничные с сентября.
ForUm

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