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Начало поставок газа по магистрали «Северный поток 2» ожидается с 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами «Газпрома».

Спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали, передает Интерфакс.

Сроки начала поступления газа с «Северного потока 2» в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ, отмечает Bloomberg.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне, второй - в сентябре.

«Газпром» достраивает «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Северный поток 2» будет достроен и начнет работу через несколько дней.
ForUm

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