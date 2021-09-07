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Член депутатской фракции «Слуга народа» Александр Трухин заявил, что ни он, ни его помощники не имеют отношения к ситуации с удалением новостей из изданий о дорожно-транспортном происшествии с его вероятным участием и призвал журналистов разобраться в этой ситуации.

«Я самостоятельно ознакомился с этой информацией. На самом деле уладили не из 30-ти, а, по-моему, даже более чем из 60-ти или 70-ти медиа... По поводу удаления, я не ставил по поводу себя никакой информации ни за деньги, ни без денег... Следовательно, ни я, ни мои помощники, ни люди мне известные не заказывали и не снимали новостей. У меня просьба к журналистам разобраться, я чем смогу тоже помогу. И если были такие факты, что за деньги или без денег кто-то снимал какие-то новости, я считаю это недопустимым», - сказал Трухин журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что понимает, кому были выгодны «фейк-новости и манипуляции со снятием новостей».

На уточняющий вопрос о том, не считает ли он необходимым на время следствия сложить полномочия заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и руководителя ячейки партии «Слуга народа» в Полтавской области, Трухин ответил, что «это никоим образом абсолютно не связанные вещи».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что ему боятся нечего, поскольку он не считает себя виновным, а также пожаловался на беспрецедентное давление на его семью, которое оказывается средствами массовой информации.

«Я абсолютно честный человек. Когда будут подготовлены все материалы следствия, я выйду на брифинг... Хотел на самом деле собрать брифинг, но и следовали, и адвокаты запретили что-либо комментировать... Я могу вам с полной уверенностью сказать, что пьяный я не был», - добавил парламентарий.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.
ForUm

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