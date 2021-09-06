Первый сезон информационно-аналитической программы «Большая деолигархизация» закрывается, сообщается на сайте канала «Украина 24».

Последнюю серию «Большой деолигархизации» зрители канала смогут посмотреть 4 сентября в 22:00. Политический сериал завершится итогом двухмесячного журналистского расследования о деолигархизации в Украине.

«Мы вынуждены констатировать, что если законопроект 5599 неконституционный, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так – у программы «Большая деолигархизация» исчезает сам предмет рассмотрения. Сегодня стало известно, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вынесла официальное заключение о несоответствии законопроекта 5599 конституционным нормам. Регламент Верховной Рады, напомним, прямо указывает, что если на рассмотрение парламента попадает законопроект, который противоречит положениям Конституции Украины, то включать его в повестку дня сессии и рассматривать на пленарных заседаниях – запрещено. Но с учетом, что Верховная Рада уже приняла этот законопроект в первом чтении, омбудсмен Денисова предлагает компромиссный выход – отправить документ на рассмотрение Венецианской комиссии (Европейская комиссия «За демократию через право»)», – комментирует Дмитрий Белянский.

Напомним, «Большая деолигархизация» – это программа, посвященная самой главной реформе президента Владимира Зеленского, за которой мы наблюдали в режиме реального времени.

Как сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.