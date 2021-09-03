также в разделеОбщество
Бывшему «министру ДНР» сообщили о подозрении 8
Начальника Летной академии НАУ задержали на взятке 21
ВБ обещает Украине $150 млн на случай резкого обострения с COVID-19 10
СБУ нашла схрон боевиков с элементами взрывчатки для терактов 16
Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но ее взорвали 36
Рош-ха-Шана: В Умань отправили две сотни нацгвардейцев 17
Верховный суд отклонил жалобу Бахматюка по делу НАБУ и САП 17
На Харьковщине обнаружили контрафактный сжиженный газ из России на 58 млн 12
В «Дие» заработал новый сервис для призывников и резервистов 12
Судье дали 6 лет тюрьмы за $2 тысячи взятки 32
ЕС отправит обратно произведенные в ЮАР COVID-вакцины 14
Украинский спецназ спас более 700 человек в Кабуле: разведка показала видео 40
2 сентября. Картина дня 29
Сотрудница львовского музея допустила потерю ценных книг на 8,5 млн 22
Нацсовет применил сразу 5 санкций к телеканалу «НАШ» и обращается в суд 24
Депутата и чиновников Полтавского горсовета задержали на «поборах» 18
Дубилет через суд требует от МВД удалить объявление о его розыске 10
Десять украинских вузов – в рейтинге лучших университетов мира 22

2 сентября 2021 Государственное бюро расследований получило от Национальной полиции Украины материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа 2021 на Бориспольской трассе с участием нардепа. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждений также получил и третий автомобиль.

В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В тот же день полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (по ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Сейчас в Бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны полицией.

Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления.

Государственное бюро расследований призывает свидетелей дорожно-транспортного происшествия предоставить информацию следователям Бюро.

Информацию можно направлять по адресу электронной почты: [email protected] или сообщать по телефону: +38 (044) 300 27 07

ДТП с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги