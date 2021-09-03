2 сентября 2021 Государственное бюро расследований получило от Национальной полиции Украины материалы уголовного производства по факту резонансного ДТП, которое произошло 23 августа 2021 на Бориспольской трассе с участием нардепа. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждений также получил и третий автомобиль.

В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В тот же день полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (по ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Сейчас в Бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают доказательства и материалы, которые уже были собраны полицией.

Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления.

Государственное бюро расследований призывает свидетелей дорожно-транспортного происшествия предоставить информацию следователям Бюро.

Информацию можно направлять по адресу электронной почты: [email protected] или сообщать по телефону: +38 (044) 300 27 07

ДТП с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.