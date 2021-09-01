Глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что США и Германии еще не поздно остановить российский газопровод «Северный поток-2».

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает «Экономическая правда».

«Даже если это может быть, я не знаю, завершено на 99%, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», - заявил Витренко.

Витренко добавил, что «конкретные дискуссии между лидерами очень важны для установления доверия».

Агентство напоминает, что Украина настаивала на гарантиях, чтобы сохранить свой статус транзита газа после 2024 года, в когда закончится действующее соглашение Киева о транзите с РФ.

«Мы продолжаем подчеркивать, что это не деньги для нас, прежде всего, это вопрос национальной безопасности Украины», - отметил глава Нафтогаза.

Он также добавил, что Германия выразила готовность использовать рычаги давления на Россию, если она будет использовать газопровод как геополитическое оружие

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».