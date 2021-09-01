Представители партии «Слуга народа» не оказывали давление на средства массовой информации и не заставляли их удалять публикации о ДТП, участником которого, вероятно, является народный депутат от фракции «СН» в Верховной Раде Александр Трухин.

На этом глава партии, первый заместитель председателя парламентской фракции «СН» Александр Корниенко акцентировал внимание в интервью изданию «Новое время», передает Укринформ.

«Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и самых упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики», - сказал парламентарий, комментируя ситуацию относительно удаления информации о ДТП из некоторых СМИ.

Корниенко призвал граждан следить за ходом расследования правоохранительных органов и делать выводы относительно ситуации. Он подчеркнул, что «Слуга народа» всегда выступает за непредвзятые расследования подобных случаев и каждый раз оперативно реагирует на них «вплоть до исключения из фракции, до требований сдать мандат».

В то же время Корниенко сказал, что комментарий партии относительно ДТП при возможном участии Трухина является необязательным, ведь эта ситуация может оказаться пиар-войной. Так, первый заместитель председателя парламентской фракции «СН» выразил предположение, что у народного депутата Трухина могли быть «враги, которые серьезно занимаются Полтавской областью, у которых серьезные вопросы возникли относительно работы коллег из «Слуги народа»... И вообще, он является заместителем председателя бюджетного комитета. Я думаю, что это тоже такая должность непростая».

Как сообщалось, народный депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Трухин 23 августа якобы спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на Бориспольской трассе при въезде в Киев. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей, а также глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче и его помощник Роман Лишень.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.