Испания завершила эвакуацию личного состава из Афганистана, и ожидается, что последние эвакуированные приземлятся на военной авиабазе Торрехон близ Мадрида позже в пятницу, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Два военных самолета, которые перевозили из Кабула последних 81 испанцев, прибыли в Дубай рано утром в пятницу, заявили в испанском правительстве.

Самолеты также перевезли четырех португальских солдат и 83 афганцев, работавших со странами НАТО.

«Эти два рейса завершают эвакуацию испанского персонала, афганских союзников и их семей», - сообщили в правительстве.

За время своей спасательной миссии Испания эвакуировали 1898 афганцев, которые сотрудничали с западными странами, Организацией Объединенных Наций или Европейским Союзом.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения