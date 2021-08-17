также в разделеОбщество
Полиция расследует вспышку COVID-19 в детском лагере в Одессе
«Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!»: верующие выступили против приезда патриарха Варфоломея в Киев
Минздраву рекомендовали сократить интервал между прививками вакциной AstraZeneca
Минобороны: В Афганистане нет военнослужащих ВСУ 7
В Афганистане застряли 12 украинских военных 17
В Крыму оккупанты провели обыски, задержаны 5 крымских татар 14
В Украине полиция переходит на усиленный вариант несения службы 16
В Украине зафиксировано 890 новых случаев COVID-19 43
МИД: Покинуть Афганистан хотят уже 90 украинцев 28
16 августа. Картина дня 21
Чешские города поднимут над мэриями сине-желтый флаг ко Дню Независимости Украины 10
Украинцам начнут выдавать награду за вакцинацию 51
В одесском детском лагере произошла вспышка COVID-19 43
Кулеба: Украинский самолет не может вылететь из Кабула 862
МИД: В эвакуации из Афганистана нуждаются в 74 украинца 14
В доме мэра Кривого Рога Павлова нашли две записки 131
Минздрав призвал украинцев прививаться от гепатита В 22
Верующие Украины провели массовые акции против приезда патриарха Варфоломея 48

Установленные на улице Институтской временные мемориальные конструкции должны были проиллюстрировать различные периоды украинской истории, через которые наша страна прошла на пути обретения собственной независимости, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров во вторник.

«Это декорации для трансляции во время Дня Независимости. Там должен был пройти человек с камерой и снять их, никаких массовых акций не предусматривалось. После Дня независимости их бы убрали. У меня нет информации, были ли там разрешения на установку декораций», - заявил Никифоров в эфире телеканала «Украина 24»,  передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что, помимо эпохи СССР, инсталляция должна была проиллюстрировать также быт козацкой и царской эпохи, периода Второй мировой войны.

«То, что я посмотрел в СМИ, почитал в Фейсбуке. Говорят, что это какое-то провоцирование ностальгии по Советскому Союзу. Что мы прославляем автоматы с газировкой, мороженое по 50 копеек. Это же совсем не о том. Это декорации к телевизионной трансляции на День независимости. Там есть все эпохи, через которые Украина прошла, чтобы этот День независимости иметь возможность отпраздновать», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Никифоров уточнил, что, несмотря на все обвинения в сторону Офиса президента, которые звучат в связи с установкой инсталляции, всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню независимости, занимается соответствующий организационный комитет.

«Были ли разрешения или нет, сейчас будем выяснять. Но это точно не к Офису президента. Вот такие технические моменты, как декорации ко Дню независимости, это все-таки организационный комитет. В разработке каких-то идей ОП принимает участие, но точно не в дизайне декораций», - резюмировал Никифоров.

Как сообщал ForUm, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку.

Представители «Национального корпуса» разломали часть декораций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
18
Теги