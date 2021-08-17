Установленные на улице Институтской временные мемориальные конструкции должны были проиллюстрировать различные периоды украинской истории, через которые наша страна прошла на пути обретения собственной независимости, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров во вторник.

«Это декорации для трансляции во время Дня Независимости. Там должен был пройти человек с камерой и снять их, никаких массовых акций не предусматривалось. После Дня независимости их бы убрали. У меня нет информации, были ли там разрешения на установку декораций», - заявил Никифоров в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что, помимо эпохи СССР, инсталляция должна была проиллюстрировать также быт козацкой и царской эпохи, периода Второй мировой войны.

«То, что я посмотрел в СМИ, почитал в Фейсбуке. Говорят, что это какое-то провоцирование ностальгии по Советскому Союзу. Что мы прославляем автоматы с газировкой, мороженое по 50 копеек. Это же совсем не о том. Это декорации к телевизионной трансляции на День независимости. Там есть все эпохи, через которые Украина прошла, чтобы этот День независимости иметь возможность отпраздновать», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Никифоров уточнил, что, несмотря на все обвинения в сторону Офиса президента, которые звучат в связи с установкой инсталляции, всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню независимости, занимается соответствующий организационный комитет.

«Были ли разрешения или нет, сейчас будем выяснять. Но это точно не к Офису президента. Вот такие технические моменты, как декорации ко Дню независимости, это все-таки организационный комитет. В разработке каких-то идей ОП принимает участие, но точно не в дизайне декораций», - резюмировал Никифоров.

Как сообщал ForUm, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город не согласовал ее установку.

Представители «Национального корпуса» разломали часть декораций.